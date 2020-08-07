Похитившие респираторы с завода жители Нижнего Тагила получили условные сроки

Тагилстроевский суд Нижнего Тагила 7 августа вынес приговор двоим местным жителям, которые похитили с одного из градообразующих предприятий 35 коробок с респираторами для перепродажи.

Тагильчане решились на кражу после того, как увидели в соцсетях объявление о покупке защитных средств. Мужчины вскрыли при помощи инструментов двери одного из цехов на предприятии, где они работали. Их добычей стали более шести тысяч респираторов. Злоумышленники перебросили часть похищенного через забор, а оставшиеся коробки спрятали на прилегающей территории. Позже охрана предприятия задержала их при попытке забрать добычу.

Мужчины успели продать около 1500 масок на 180 тысяч рублей. Общий ущерб от их действий был оценён в 450 тысяч рублей.

Как передаёт «Телекон», одному злоумышленнику суд присудил наказание в виде двух лет лишения свободы условно, его подельнику — полтора года условно и аналогичный испытательный срок. Одному из обвиняемых также придётся выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей в счёт возмещения ущерба.