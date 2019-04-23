Погоня за пьяным водителем в Верхней Салде попала на видео

В минувшее воскресенье, 21 апреля, жильцы дома № 60 по улице Энгельса в Верхней Салде стали свидетелями погони экипажа ДПС за автомобилем Chery. Как рассказали АН «Между строк» в городском отделении ГИБДД, сотрудники дорожной полиции заметили, что водитель иномарки ведёт себя на проезжей части неадекватно и создаёт угрозу для остальных участников дорожного движения и пешеходов. Инспекторы потребовали водителя остановиться, но нарушитель проигнорировал требования правоохранителей, увеличил скорость и попытался скрыться.

«В данном случае инспектор не мог применить табельное оружие для остановки транспортного средства нарушителя ввиду наличия пешеходов, близости жилых домов, иных транспортных средств. Понимая, что погоня провоцирует нарушителя на ещё большее увеличение скорости, а машина двигается по жилой зоне, где в любой момент могут появиться пешеходы, оценивая реальную опасность для граждан, один из инспекторов выбежал из патрульного автомобиля, предпринял попытку догнать машину, на ходу открыть дверцу и попасть в салон, чтобы физическим воздействием вынудить водителя остановиться, однако водитель продолжил набирать скорость», — пояснил АН «Между строк» начальник отделения ГИБДД «Верхнесалдинский» Виталий Терещенко.

Водителя удалось задержать через несколько минут. Им оказался 31-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения и не понимал, за что его остановили. В настоящее время мужчина привлечён к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, без водительского удостоверения и невыполнение требований об остановке транспортного средства.