Погибшие в ЦАР журналисты удостоены премии «Редколлегия» за мужество и преданность профессии

Журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, погибшие в Центральноафриканской Республике, посмертно награждены специальной премией «Редколлегия» за особый вклад в российскую журналистику, а также за мужество и преданность профессии.

«Наши коллеги не успели сделать материал, ради которого поехали в ЦАР. Как мы знаем сегодня, они работали над фильмом о деятельности российских частных военных корпораций за рубежом. Мы решили присудить премии этого месяца их незавершённому расследованию», — говорится на сайте премии.

Основатель проекта The Bell Елизавета Осетинская отметила, что «эта премия — ещё и возможность (пусть недостаточная и запоздалая) отметить в целом замечательную работу Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко: их особый вклад в российскую журналистику».

«Редколлегия» — независимая премия в области профессиональной журналистики, учреждённая благотворительной организацией Sreda Foundation Бориса Зимина для поддержки свободной профессиональной журналистики в России. Первые лауреаты «Редколлегии» были представлены в сентябре 2016 года. В состав жюри входят известные журналисты, политологи, историки и медиаменеджеры.

Журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко погибли в ЦАР 30 июля. По одной из версий, на них напали с целью ограбления. Журналисты находились в Центральной Африке для съёмок фильма о наёмниках из ЧВК «Вагнер».