«Погиб смертью храбрых». В Нижнем Тагиле разыскивают родственников разведчика Василия Моргунова, погибшего в 1943 году под Калугой    

Члены поискового отряда «Ополченец» разыскивают родственников красноармейца из Нижнего Тагила, останки которого были найдены на территории Спас-Деменского района Калужской области. Человека удалось идентифицировать благодаря смертному медальону и хранящемуся внутри свёртку с информацией о солдате. Им оказался Моргунов Василий Васильевич 1913 года рождения.

Как позже выяснили исследователи, Василий Моргунов участвовал во взятии высоты 233,3 в Спас-Деменской наступательной операции в начале августа 1943 года. Он был разведчиком в звании старшины. Предполагается, что мужчина погиб с 7 по 9 августа 1943 года. Его останки обнаружили в противотанковом рву вместе с медальоном. Мужчина был посмертно награждён орденом Отечественной войны II степени, о чём свидетельствует найденный наградной лист.

Как рассказал командир поискового отряда Евгений Федин, на территории Калужской области их отряд проводит экспедиции не в первый раз. В этом году в Спас-Деменском районе они обнаружили останки 12 человек времён Великой Отечественной войны. Смертный медальон Моргунова и упакованная внутри записка неплохо сохранились, что, по словам поисковиков, случается не так часто.

По неподтверждённой информации, у Моргунова 22 июня 1941 года родился сын — Дмитрий Васильевич Моргунов. Почти наверняка Василию удалось подержать сына на руках, поскольку он был призван в армию только в 1942 году. После войны его вдова Александра Назаровна вышла замуж и стала Кусакиной, в новом браке у неё родилась дочь Ольга Михайловна Кусакина (в 1949 году).

Если вы обладаете какой-то информацией о погибшем солдате или о его родственниках, просим связаться с представителями поискового отряда по телефону 8 (999) 889-10-92 (Евгений) или по электронной почте ee1988@yandex.ru.