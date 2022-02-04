«Подумали, что взорвалась банка с огурцами». Жильцы пострадавшего при хлопке газа дома в посёлке Северный вспоминают страшные события 2001 года 

1 февраля 2001 года около 21:00 на третьем этаже панельного дома по улице Щорса, 20 в посёлке Северный Нижнего Тагила прогремел взрыв. Причиной ЧП стала утечка бытового газа из-за самовольного подключения одного из жильцов к газовой магистрали. Взрывной волной в доме были снесены все перекрытия с 1 по 4 этаж, выбиты окна и входные двери нескольких квартир. Пострадавший дом стоит по сей день. Он заметно выделяется среди других серых «хрущёвок» в посёлке — фасад разрушенного подъезда отличается цветом и отделочными материалами. В годовщину происшествия журналист АН «Между строк» Максим Сорокин пообщался со свидетелями тех событий.

Обошлось без жертв

85-летняя Нина Николаевна Шамрикова ясно помнит те события. Женщина до сих пор живёт в доме № 20 на улице Щорса — переезжать после взрыва газа не стала.

«В тот вечер мы все сидели у телевизора. Помню, что это был день рождения Ельцина. Мы с мужем были в гостиной и тут как громыхнуло! Дверь выбило так, что из гостиной было видно весь подъезд, а обломками пробило дверь в ванну. Скоро приехали спасатели. Весь дом после аварии временно расселили, но мы с мужем уехали к дочери», — рассказывает Нина Николаевна.



Личный архив Нины Шамриковой



Анастасии И. в 2001 году было всего 10 лет. Сегодня мама двоих детей вспоминает, что её семья узнала о взрыве газа только когда за ней пришли спасатели.

«Мы жили на пятом этаже в этом подъезде. Я была дома вместе с папой и сестрой. Когда произошёл взрыв, подумала, что взорвалась банка огурцов. Папа посмотрел в окно, но не увидел ничего странного, — вспоминает Анастасия. — Нам звонили друзья и родственники, узнавали, что случилось в районе нашего дома, а мы пожимали плечами. Только когда за нами пришли спасатели, спускаясь по лестнице, мы заметили, что наша входная дверь была единственной уцелевшей. Потом увидели и обвалившиеся стены на нижних этажах, и полуразрушенные квартиры соседей. На улице было очень холодно, а мы ждали, пока спасатели выводили из дома оставшихся людей».



Скриншот сюжета телекомпании «Телекон»



Каким-то чудом при взрыве никто не погиб. Пострадавших тоже было всего двое: виновник аварии Юрий С. и сосед Нины Николаевны по лестничной площадке Павел О.

«Сосед, по всей видимости, в момент взрыва выходил из ванны, так как мы с мужем увидели, что наш шкаф, вылетевший из коридора после хлопка, придавил его у него в квартире. Позже Павла увезли на скорой помощи в больницу. Он умер через 14 лет после аварии. Думаю, что так и не восстановился после полученных в тот вечер травм. Возраст уже не тот, ветеран войны всё-таки», — вздыхает пенсионерка.

Судьба виновника трагедии сложилась ещё трагичней. После взрыва Юрия увезли в больницу с ожогами 20% поверхности тела и сотрясением мозга. Суд дал ему 2 года колонии, обязав компенсировать жильцам дома нанесённый ущерб. На свободу он вышел уже без ноги, и скончался спустя пару месяцев на воле. Мужчина, как говорят соседи, был больным человеком и страдал алкоголизмом.

Очевидцы происшествия вспоминают, что в тот день стоял сильный мороз около -30 градусов. В таких условиях необходимо было срочно решить вопрос эвакуации и расселения жителей разрушенного и двух соседних подъездов, а также предотвратить дальнейшее разрушение дома и выход из строя линий коммуникаций. На место выезжал и тогдашний мэр города Николай Диденко, который общался с людьми, решал вопрос с переселением.

На развалинах обрушившегося подъезда работали специалисты только что созданной в Нижнем Тагиле при Центре защиты населения поисково-спасательной службы. 1 февраля 2001 года 16 спасателей после длительного обучения и аттестаций заступили на свою первую смену. Мало кто из них мог в тот день представить, что первый рабочий день запомнится им одним из самых крупных ЧС 2000-х.



Скриншот сюжета телекомпании «Телекон»



«После того, как стало известно об обрушении подъезда в жилом доме, было объявлено казарменное положение. Мы жили и питались на базе, а работали по 8 часов посменно, — вспоминает один из спасателей, а ныне начальник поисково-спасательной службы Юрий Миенков. — В холода, конечно, работали по 2 часа, но работу не прекращали пока не ликвидировали угрозу обрушения здания. В первую очередь эвакуировали людей, укрепляли плиты перекрытий и разбирали обрушенные конструкции. Взрыв прогремел на третьем этаже, лицевая стена и некоторые несущие стены обрушились. Удивительно, что никто серьёзно не пострадал».



Начальник поисково-спасательной службы Юрий Миенков



«Евроремонт» от мэрии

После ЧП дом восстановили. Жильцы вернулись в свои квартиры 1 ноября, спустя 9 месяцев после страшных событий. При восстановлении дома строители заменили разрушенные стены новыми, более широкими. Из-за этого некоторые квартиры уменьшились в площади.

Также в квартирах пострадавших за счёт муниципалитета был произведён ремонт. А вот ущерб, который виновник аварии по решению суда должен был компенсировать соседям, он так и не возместил.

«Новый ремонт, который администрация называла “евро”, к сожалению, был не очень хорошего качества. Трубы со временем начали течь, да и обои поклеили самые дешевые. Краска, которой покрыли пол, тоже очень быстро облезла. Самое обидное то, что нам ни копейки не возместили за утраченное имущество. Перед ремонтом из квартир на улицу выкидывали всё: шторы, шкафы, ковры. Хорошо, что спасатели в первое время после аварии вынесли забытые людьми документы и ценные вещи», — говорит Нина Шамрикова.

Так выглядит дом № 20 по улице Щорса сегодня Так выглядит дом № 20 по улице Щорса сегодня Так выглядит дом № 20 по улице Щорса сегодня Так выглядит дом № 20 по улице Щорса сегодня

По словам жильцов, никаких коммунальных проблем, связанных с последствиями взрыва, в доме нет. В управляющей компании «Химэнерго» эту информацию подтвердили.