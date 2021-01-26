Подросток из Екатеринбурга пропала после того, как улетела на протестную акцию в Москву

Свердловская полиция разыскивает 16-летню жительницу Екатеринбурга. 22 января она улетела в Москву, чтобы принять участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Как пишет 66.ru со ссылкой на родителей девушки, они были в курсе планов дочери, но когда она перестала выходить на связь в столице, они обратились в полицию. В пресс-службе главного управления МВД по Свердловской области подтвердили пропажу несовершеннолетней, добавив, что устанавливается круг её общения, а также места, где она может находиться.

Напомним, 23 января по всей России прошли протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Несанкционированные мероприятия проходили также в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.