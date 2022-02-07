Подростки смогут самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг

В России подростки старше 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг. Соответствующее постановление подписал 7 февраля председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

Для регистрации на «Госуслугах» несовершеннолетним понадобится указать свой СНИЛС, паспортные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Детей, которым ещё не исполнилось 14 лет, смогут зарегистрировать родители.

По словам премьер-министра, это решение упростит доступ школьников к цифровым ресурсам. Теперь они смогут пользоваться сервисами через личную учётную запись, например, чтобы зайти в свой электронный дневник и посмотреть оценки, узнать домашнее задание, получить информацию о поступлении в учебное заведение.