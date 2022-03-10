Подросткам Нижнего Тагила предлагают нарисовать городские достопримечательности. Самые талантливые художники получат призы 

Центр туризма Нижнего Тагила и креативный кластер Samoro.Doc объявили о старте конкурса, посвящённого 300-летию города, «Самый лучший город на Земле» (6+). В нём могут принять участие юные художники от 6 до 18 лет.

Конкурсантам предлагают изобразить родной город, а также исторические события, известных горожан, городские легенды. Рисунки принимаются до 7 мая. Участников просят принести оригинал работы в Центр развития туризма Нижнего Тагила на Горошникова, 56, кабинет 521 в будни с 09:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00). Уточнить информацию можно по телефонам: 8-800-30-22765, 8 (3435) 42-11-18.

По итогам конкурса жюри выберет трёх победителей в разных номинациях. Работы конкурсантов покажут на большой выставке в креативном кластере Samoro.Doc, обещают организаторы.