Подробности ЧП со взрывом газа и обрушением дома в Нижнем Тагиле на 22:30

На данный момент известно о двоих погибших в результате частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле на улице Сибирской, 81. Сотрудники МЧС спасли из-под завалов девочку-подростка.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадали 16 человек, из них 8 детей. Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила 9 пациентов, в том числе 5 детей. Состояние трёх маленьких пациентов и взрослых медики оценивают как среднетяжёлое, один ребёнок находится в тяжёлом состоянии.

Министерство соцполитики Свердловской области составляет «социальные паспорта» семей пострадавших для принятия решений по материальной поддержке людей. По информации администрации города, для помощи пострадавшим подготовлен маневренный фонд, порядка 30 квартир. Губернатор Евгений Куйвашев находится на месте. Он распорядился выделить более 240 млн рублей из резервного фонда правительства региона на оказание помощи пострадавшим, а также на расселение жителей, оставшихся без крова. Средства пойдут на единовременную финансовую помощь гражданам.

Согласно распоряжению, подписанному главой региона, финансовая помощь в размере 150 тысяч рублей на человека будет оказана каждому пострадавшему, который полностью утратил имущество первой необходимости. По 75 тысяч рублей получит каждый пострадавший, который, кроме того, частично утратил имущество первой необходимости. Выплату в размере 600 тысяч рублей направят пострадавшим, кто получил тяжкий или средней тяжести вред здоровью, 300 тысяч рублей выплатят при лёгком вреде здоровью. Семьи, потерявшие своих близких, получат по 1,5 млн за каждого погибшего. Кроме того, более 700 тысяч рублей направлено на развёртывание и содержание пунктов временного размещения.

В Нижний Тагил прибыли спасатели отряда «Центроспас», они помогают с разбором завалов. Также в городе замминистра МЧС Илья Денисов.

Сбор вещей и средств личной гигиены приостановлен, в пункт временного размещения пострадавших от трагедии доставлены десятки пакетов, люди обеспечены всем необходимым. Работает горячая линия: 8 (3435) 33-18-55. С 12:30 на территории Дзержинского района введён режим чрезвычайной ситуации. Временный пункт размещения организован в гостинице «Спортивная-1», в резерве — «Спортивная-2».