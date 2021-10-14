Подкасты, YouTube-канал и обзоры. Как Центральная городская библиотека Нижнего Тагила пытается стать ближе к молодёжи

Библиотека — это место тишины и размеренности, где пылятся книги, а сотрудники пьют чай и вяжут. Этот стереотип сейчас развенчивает Центральная городская библиотека Нижнего Тагила. Здесь делают ставку на молодых сотрудников, которые помогают учреждению стать ближе к современной молодёжи. За последнее время они «прокачали» соцсети библиотеки, запустили шоу на YouTube, ведут подкасты. Здесь появилась звукозаписывающая студия, коворкинги и телестудия.

«Если библиотека хочет развиваться, не оставаться той старой библиотекой, в которой старые стеллажи, книжки на полках и тётенька сидит что-то спрашивает и выдаёт книги, ей нужно меняться. А меняться она может, только если есть молодые специалисты с новыми знаниями, навыками, активностью, желанием что-то менять, принести новое. Когда такие ребята приходят, тогда и появляются новые проекты, меняются пространства, вводятся новые услуги, потому что молодёжь знает потребности своих ровесников», — считает директор Центральной городской библиотеки Наталья Якимова.

Александр Юрлов работает в Центральной библиотеке уже три года. Он проводит занятия по компьютерной грамотности для пожилых людей. Кроме этого, Александр придумал и запустил «Библиокаст» (6+), в котором делает книжные обзоры, анализирует биографии писателей. Помимо основных платформ (Яндекс.Музыка, Google, Apple), подкаст публикуется и на сайте библиотеки на странице «Разночтения». По словам Александра, «Библиокаст» слушают даже за пределами Тагила.

Наталья Бамбурина активно работает с детьми. Воспитание маленьких читателей — это ещё одно направление деятельности библиотеки. Наталья проводила мероприятия на детской летней программе «Ключ от лета» (6+): рассказывала детям о динозаврах, проводила научные опыты и спортивные игры.

Анастасия Еркина работает в библиотеке № 2 больше четырёх лет. Все свои увлечения она переносит на работу: проводит мероприятия для детей, кулинарные мастер-классы и занятия для клуба пенсионеров.

«Это просто невероятно, какие эмоции и отдачу я получаю. Когда я только устроилась, то впервые проводила мастер-класс для взрослых людей по вышиванию броши бисером. Меня удивило то, что эти люди отнеслись к этому так классно, говорили тёплые слова», — говорит Анастасия.

Александра Утимец раньше работала в библиотеке № 1, сейчас трудится в Центральной библиотеке в отделе массовой работы. Александра ведёт YouTube-канал «Разночтения» (6+), где проводит прямые эфиры, делает обзоры новой интересной литературы.