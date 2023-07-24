Подарок к бриллиантовой свадьбе. В Нижнем Тагиле откроется выставка известного графика Николая Левченко

В эту пятницу, 28 июля, в Нижнетагильском музее изобразительных искусств откроется выставка известного тагильского графика Николая Левченко «О дорогом... О вечном...» (0+), приуроченная к 60-летию совместной жизни с супругой Людмилой Левченко. Эта выставка работ Николая Сергеевича станет своеобразным подарком его жене, отмечают в музее.

В экспозиции будут представлены графические листы в жанрах натюрморт, пейзаж и ассоциативная композиция. Многие рисунки художник выполнил в своей уникальной манере — шариковой ручкой.

Николай Левченко родился в Нижнем Тагиле, в 1950-е годы учился у известного тагильского графика Михаила Дистергефта, окончил Уральское училище прикладного искусства. Впоследствии художник создал большую серию рисунков, связанных с заводом и рабочими.

Часть работ художника выполнена карандашом, тушью или акварелью. Помимо производственной тематики, он часто уделял внимание пейзажам, натюрмортам, сюжетным композициям и изображал свою семью. Людмила Ивановна Левченко — постоянный гость на выставках супруга. О каждой из его работ она может рассказать отдельную историю.

«Именно она поддерживала его во всех начинаниях, порой убеждая профессиональное сообщество в важности и уникальности произведений мужа. В 2023 году творческая семья отмечает бриллиантовую свадьбу — 60 лет совместной жизни и взаимопонимания», — рассказывают в музее.

Открытие выставки запланировано в 16:00. Увидеть работы Николая Левченко можно будет в музее по адресу Уральская, 7 до 9 августа.