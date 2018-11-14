Под Волгоградом школьник принёс в школу топор, ножи и канистру бензина

Восьмиклассник принёс в сельскую школу в Волгоградской области канистру бензина, ножи и топор, со ссылкой на начальника отдела образования администрации Даниловского района Ирину Демченко пишет РИА Новости.

По её словам, он не собирался никому причинить вреда. Опасные предметы были у него изъяты учителем. Педагог отвёл ученика к директору школы, после чего подросток проглотил неизвестное вещество и с отравлением был госпитализирован. По данным СУ СК России по области, угрозы жизни и здоровью ребёнка нет. Ведётся проверка. По информации полиции, школьник на учёте подразделения по делам несовершеннолетних не состоит.

«Вреда он никому не хотел причинить, дети все в один голос это сказали. Мы причины [поступка] сейчас выясняем, работает межведомственная комиссия», — сообщила Демченко.

Источник в правоохранительных органах заметил, что у подростка мог быть с кем-то конфликт в школе.

«Просто хотел напугать одноклассников, поэтому и пришёл в класс с топором, ножами и канистрой бензина. Он всё это просто выложил на парту, учитель — мужчина — сходил за коллегами, и вместе они уже отправили ребёнка к директору школы. Там при взрослых подросток съел что-то — предположительно, крысиный яд. Его одноклассники тоже видели, что он что-то глотал ещё в классе», — сказал собеседник агентства.

По его словам, восьмиклассник воспитывается только мамой, семья считается благополучной.

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