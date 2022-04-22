Под Верхней Салдой УАЗ ушёл под лёд. Вытащили автомобиль спустя 5 дней

Под Верхней Салдой 16 апреля УАЗ «Патриот» провалился под лёд водоёма. Никто из пассажиров автомобиля не пострадал, однако внедорожник пролежал на дне, ожидая спасателей, пять дней. 21 апреля автомобиль вытащили на берег специалисты добровольческого поисково-спасательного отряда «УРАЛ» совместно с автомобильным клубом «Верхняя Салда».

«Нам поступила заявка на помощь по извлечению транспортного средства из-подо льда. Машина пять дней пролежала на дне. Точно указали на карте, где находится машина, и мы выдвинулись на указанный километр. Водолазы спустились, застропили машину, и с помощью лебёдки мы достали автомобиль», — рассказал E1.RU участник спасательной операции Кирилл Шишин.

Как сообщили очевидцы, после извлечения внедорожника из водоёма его на буксире дотащили до парковки и передали хозяину.