Под Верхней Салдой при столкновении автомобиля с лосем погиб молодой спортсмен

Смертельное ДТП на 37-м километре автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда произошло накануне, 26 февраля, около 23:10. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Lada Kalinа ехал из Нижнего Тагила в сторону Верхней Салды и столкнулся с лосем, перебегавшим дорогу.

Как пишет портал Всалде.ру, в машине находились игроки салдинской волейбольной команды «Титан», они ездили на соревнования в Нижний Тагил. На состязания молодые люди отправились не на корпоративном автобусе, а на автомобилях.

В результате аварии погиб один из молодых спортсменов. Сегодня, 27 февраля, ему исполнилось бы 18 лет. Водитель и второй пассажир получили травмы. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку. Был ли водитель пьян, пока неизвестно. Лось от полученных травм скончался на месте.