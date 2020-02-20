Под Верхней Пышмой бензовоз протаранил «Ниву», водитель легковушки погиб

Утром 20 февраля на выезде из Верхней Пышмы по направлению к Екатеринбургу бензовоз протаранил автомобиль, водитель которого решил объехать пробку, со ссылкой на очевидца аварии пишет Е1.ru.

«Объезжая пробку из Верхней Пышмы на улице Космонавтов, водители сворачивают на ЕКАД. Проезжают немного и выполняют разворот, чтобы не стоять в пробке. Водитель "Нивы" пытался совершить как раз такой манёвр, но не рассчитал», — рассказал свидетель аварии.

В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что в результате ДТП один человек погиб. Более подробную информацию там обещали предоставить позже.