Под Ульяновском попал в ДТП автобус с детской футбольной командой

В Ульяновской области утром 29 февраля произошла авария с участием автобуса Hyundai, перевозившего детскую футбольную команду. Пострадали десять человек.

Как пишет ТАСС, ДТП произошло в 07:54 по местному времени на трассе Р-178. Автобус с детской футбольной командой «Нефтяник» ехал из Новоспасского в Ульяновск на турнир по мини-футболу. В транспортном средстве находились 26 детей и три тренера. Предположительно, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус опрокинулся в кювет.