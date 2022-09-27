Под Тюменью в ДТП погиб ветеран 12-го отряда спецназа Нижнего Тагила

В ночь на 26 сентября под Тюменью в ДТП погиб ветеран разведки из 12-го отряда тагильского спецназа «Урал» 40-летний Иван Пирогов.

Как уточнили в ГИБДД Тюменской области, мотоцикл Yamaha врезался в бетонный блок на участке проведения дорожных работ на трассе Курган — Тюмень.

По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость и не учёл видимость на дороге. При этом уточняется, что все необходимые средства организации дорожного движения на месте ремонта дороги установлены без нарушений. Обстоятельства трагедии выясняются.

«Ваня как гонял, так и жил — всегда на полную. Светлая тебе память!» — пишут товарищи Ивана в сообществе «Совет ветеранов спецназа и разведки» во «ВКонтакте».

Как отмечают близкие Ивана, у него остались жена и двое детей.