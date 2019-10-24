Под Тавдой в водоёме утонул автомобиль с девушкой-водителем

Под Тавдой 23-летняя автоледи погибла в своём автомобиле Lada Granta, который упал в водоём. Как сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Свердловской области, ДТП произошло 23 октября рано утром на 244-м километре автодороги Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда.

По предварительным данным, автомобиль двигался со стороны Тавды в направлении посёлка Карьер. В Свердловском ГИБДД предполагают, что Lada ехала на большой скорости. Водитель не справилась с управлением, из-за чего машина съехала в водоём.

В результате полученных травм девушка скончалась на месте до приезда скорой помощи. Позднее в больницу обратился пассажир, находившийся в автомобиле, — 28-летний молодой человек, у которого диагностировали сотрясение мозга.