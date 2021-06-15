Под Сысертью водитель Lada Largus врезался в столб и погиб

Вечером 14 июня под Сысертью автомобиль Lada Largus, двигаясь по дороге-подъезду к Екатеринбургу от трассы М5, выехал на обочину и врезался в фонарный столб, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Столкновение стало смертельным для 40-летнего водителя: он скончался в машине скорой помощи. Двух пассажиров Largus — мужчин 36 и 37 лет — увезли в больницу.

«Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель Lada имел стаж управления транспортными средствами 13 лет, у него имеется 60 штрафов за различные нарушения ПДД. В ходе проверки будут проведены экспертизы, в том числе позволяющие установить, в каком состоянии водитель управлял автомобилем — был ли он трезв в момент аварии», — прокомментировали в ГИБДД.

В ведомстве напомнили, что недопустимо садиться за руль в утомлённом или сонном состоянии, а наличие невыплаченных штрафов можно проверить на официальном сайте автоинспекции.