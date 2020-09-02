Под Сысертью подросток получил тяжёлые травмы, катаясь на мотовездеходе

Сотрудники ГИБДД Сысерти выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого серьёзные травмы получил катавшийся на мотовездеходе 16-летний подросток, сообщает областное управление ведомства.

По данным Госавтоинспекции, 31 августа около 19 часов в Сысертском районе 57-летний водитель, управляя мотовездеходом YAMAHA RHINO, при движении задним ходом не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

«В результате ДТП серьёзные травмы получил пассажир мотовездехода — подросток 2004 года рождения. У него диагностированы закрытая травма живота с множественными разрывами, перелом рёбер, осложнённый пневмоторекс. В тяжёлом состоянии парень госпитализирован в ДГКБ № 9 Екатеринбурга», — рассказали в ведомстве.

В ГИБДД отметили, что о происшествии стало известно только 1 сентября, когда информация из больницы поступила в полицию.

«Изначально участники инцидента хотели скрыть дорожно-транспортное происшествие, сообщив врачам, что травмы получены подростком в результате падения с велосипеда», — сказали в Госавтоинспекции.

Сотрудниками полиции установлено, что водитель, управлявший мотовездеходом в момент ДТП, является его собственником, водительское удостоверение соответствующей категории у водителя имеется. В момент ДТП ни водителем, ни пассажиром шлемы не использовались, ремнями безопасности они пристёгнуты не были.

Госавтоинспекция Свердловской области предостерегает взрослых, которые в первую очередь несут ответственность за безопасность несовершеннолетних, от подобного рода опасных развлечений, в том числе от передачи в управление несовершеннолетним транспортных средств.