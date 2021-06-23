Под Сысертью мужчина случайно застрелил друга на охоте

В Сысертском районе 24-летний местный житель случайно убил своего знакомого во время охоты, пишет E1.ru.

Инцидент произошёл вечером 17 июня. Двое мужчин — стрелявший и его 32-летний знакомый из Арамиля — пошли охотиться на животных. Сначала они подстрелили косулю, а потом пошли на лося и решили разделиться.

«Разделившись, они пошли разными путями навстречу друг другу. Вскоре подозреваемый увидел лося и произвёл в направлении животного выстрелы. Но в результате было повержено не только дикое животное — смертельное ранение получил и знакомый подозреваемого, который оказался на линии огня», — рассказали в Следственном комитете.

При этом стрелок не сразу понял, что произошло, и успел уехать с места, где они охотились.

«Стрелок пояснил, что на линии огня он своего знакомого якобы не увидел. После охоты, не найдя своего приятеля, охотник уехал домой. А когда узнал, что дома товарища нет, вернулся и обнаружил напарника без признаков жизни на том месте, где они охотились. Мужчина сообщил о трагедии своим родственникам, а те вызвали полицию», — сообщил руководитель пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых.

«Вепрь», из которого был произведён выстрел, уже изъяли. Подозреваемому готовятся предъявить обвинение по ч. 1. ст. 109 УК РФ «Убийство». Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота», в правоохранительных органах подчеркнули, что у мужчины не было лицензии на отстрел животных, сама охота в это время также запрещена.