Под Сысертью без вести пропал 12-летний мальчик

В Сысертском районе Свердловской области со 2 ноября разыскивают 12-летнего Максима Мишарина, сообщает на своей странице во «ВКонтакте» поисковый отряд «Прорыв».

Ребёнок пропал в селе Патруши.

«Рост мальчика составляет 150 см, у него худощавое телосложение, тёмные волосы, карие глаза. Был одет в светло-синюю шапку, куртку тёмного цвета с капюшоном, кроссовки зимние, тёмно-коричневые брюки. С собой у Максима был тёмно-синий рюкзак со светоотражающим рисунком в виде гитары», — говорится в объявлении о пропаже мальчика.

Всех, кому что-либо известно о место нахождении Максима, просят звонить руководителю отряда Наталии по номеру 8-900-044-02-20.