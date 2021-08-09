Под Сухим Логом Scania потеряла управление и врезалась в «девятку», есть погибшие

Под Сухим Логом молодая пара погибла в лобовом столкновении с большегрузом Scania, пишет E1.ru.

Инцидент произошёл 8 августа около 11 часов утра. Водитель Scania с полуприцепом не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с ВАЗ-2109, которым управлял молодой парень.

Водитель большегруза не получил никаких травм. Ему 57 лет, 39 из них он водит машины. К моменту ДТП он находился за рулём около 6 часов — ехал из Тюмени. Scania не везла с собой груза.

«На криволинейном участке дороги во время дождя на мокром асфальте машину занесло налево, после чего водитель потерял контроль над управлением. Водитель имеет один штраф за нарушение ПДД. Состояние опьянения не установлено», — объяснили ситуацию в областном управлении ГИБДД.

Водитель легкового автомобиля развозил хлеб по районным магазинам, с ним за компанию ехала его девушка. Оба скончались до приезда скорой, им было по 19 лет.