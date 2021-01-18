Под Среднеуральском самосвал с поднятым кузовом врезался в мост (ВИДЕО)

На Серовском тракте самосвал врезался в автомобильный мост, ДТП случилось на участке между Верхней Пышмой и Среднеуральском, пишет E1.ru.

«Авария случилась днём, в обеденное время. Грузовик ехал с поднятым кузовом», — рассказал очевидец.

Из-за удара от моста отлетел кусок бетона, сама конструкция устояла. В полиции подтвердили, что водитель почему-то не опустил кузов.

«С сожалением приходится констатировать, что это второе подобное ДТП за последние несколько дней на территории Среднего Урала. Если при аналогичной аварии в Североуральске, где был повреждён тепловод и газопровод, не работал фиксатор кузова, то здесь причиной столкновения стала элементарная невнимательность. Самосвал марки Howo привёз снег на полигон, выгрузил его и отправился в обратный путь. При этом кузов водитель опустить забыл. Вероятно, второпях. В результате грузовик задел автомобильный мост», — прокомментировал инцидент начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По информации полиции, никто из людей не пострадал. Насколько повреждён мост, ещё предстоит установить — конструкция лишилась фрагмента.

«Движение на участке временно ограничено. Машины двигаются по одной полосе. Инспекторы ОВД Верхней Пышмы обеспечивают реверсивное движение и устанавливают более точные обстоятельства случившегося. Так как кузов после столкновения самостоятельно не опустился, представители МВД организовали прибытие в эпицентр событий крана, чтобы при его помощи сдвинуть повреждённый агрегат», — рассказал Валерий Горелых.

Полицейские отмечают, что водитель по фамилии Кузеванов имеет стаж вождения с 1993 года, в момент аварии он был трезв. В МВД решают, по какой статье его привлечь к ответственности, вероятнее всего, по 12.33 КоАП — «Повреждение мостовых сооружений».