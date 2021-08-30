Под Смоленском воспитанница детдома погибла, надышавшись антиперспирантом

Следственное управление СК России по Смоленской области возбудило уголовное дело после смерти подростка в детском доме, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в ночь на 30 августа две несовершеннолетние воспитанницы Сафоновского детского дома-школы в гостиной учреждения поочерёдно вдыхали газовые пары антиперспиранта. После этого они почувствовали себя плохо и вернулись в свою комнату. Вскоре 12-летняя школьница скончалась, её 16-летняя подруга была госпитализирована.

Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность должностных лиц, повлекшая по неосторожности смерть человека).