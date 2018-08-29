Под Серовом перевернувшийся болотоход раздавил ребёнка

В посёлке Медянкино в Серовском районе 28 августа произошло ДТП, в результате которого погиб ребёнок, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла в поле сельскохозяйственного предназначения для покоса травы. По данным сотрудников ДПС, 34-летний водитель самодельного трёхколесного болотохода при развороте налево не справился с управлением и допустил его опрокидывание. Несовершеннолетнего пассажира, сына водителя, прижало кузовом. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибом головного мозга, тупой травмой живота в тяжёлом состоянии ребёнок был доставлен в реанимационное отделение городской больницы. Спустя час от полученных травм мальчик скончался.

Водитель болотохода был трезв, стаж вождения составляет 16 лет. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он привлекался всего 2 раза.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).