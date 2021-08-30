Под Серовом нашли четверых детей, которые ушли за шишками и потерялись ночью в лесу

В Серовском районе полиция помогла найти четверых детей, которые вечером ушли в лес за шишками и не вернулись, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, маленькие жители посёлка Красноглинный (двое 9 лет, 11 и 14 лет) ушли из дома 26 августа в 18:00. Ночью они не вернулись, поэтому в ночь на 27 августа родители пропавших обратились в полицию.

На место происшествия была направлена группа представителей территориального ОВД, кинолог со служебно-розыскной собакой, работники МЧС и спасотряда из города Карпинска.

«Спустя почти пять часов поисков сотрудники патрульно-постовой службы совместно с родственником одного из ребят обнаружили пропавших на болоте в лесу в полутора километрах от деревни Еловый Падун — в шести километрах от дома. Они живы и здоровы. В тёмное время согревались у костра и ели собранные шишки», — рассказал Валерий Горелых.

Он добавил, что родители поблагодарили полицейских за помощь. Тем не менее взрослые привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («Ненадлежащее воспитание несовершеннолетних»).