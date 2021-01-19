Под Ростовом пенсионерка утопила новорождённого внука в ведре

В отношении жительницы Сальского района Ростовской области возбудили уголовное дело: по версии правоохранительных органов, она утопила новорождённого ребёнка своей дочери в ведре, а затем похоронила его во дворе, сообщает региональный Следственный комитет.

Следователи считают, что 4 января нынешнего года 47-летняя женщина приняла роды у своей 23-летней дочери.

«После этого она опустила новорождённого мальчика в ведро с водой, а когда он перестал подавать признаки жизни, завернула в полимерные пакеты и захоронила на заднем дворе своего домовладения», — сообщают в СК.

В правоохранительные органы обратилась родственница подозреваемой. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Бабушка признала вину и в настоящее время находится под стражей.