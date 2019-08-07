Под Ревдой сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда (ВИДЕО)

Вечером 6 августа на перегоне Ильмовка — Ревда сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда, пишет E1.ru.

Как сообщили на Свердловской железной дороге, из-за аварии оказался нарушен габарит соседнего пути и повреждена контактная сеть.

«Пострадавших и угрозы для экологической безопасности нет. Обстоятельства происшествия уточняются», — добавили представители СвЖД.

На место происшествия отправили восстановительные поезда, а пассажирские составы пускали в обход через станцию Кузино.