Под Ревдой сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда (ВИДЕО)

07.08.2019 10:13
Вечером 6 августа на перегоне Ильмовка — Ревда сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда, пишет E1.ru.
Как сообщили на Свердловской железной дороге, из-за аварии оказался нарушен габарит соседнего пути и повреждена контактная сеть.
«Пострадавших и угрозы для экологической безопасности нет. Обстоятельства происшествия уточняются», — добавили представители СвЖД.
На место происшествия отправили восстановительные поезда, а пассажирские составы пускали в обход через станцию Кузино.
Видео: E1.ru