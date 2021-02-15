Под Первоуральском женщина погибла под колёсами поезда

На станции Билимбай возле Первоуральска 23-летняя местная жительница попала под колёса товарного состава, который проходил по первому пути, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, девушка попыталась перебежать через железнодорожные пути перед приближающимся составом. Машинист поезда, заметив человека, подал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение, но ввиду близкого расстояния избежать наезда не удалось. От полученных ран девушка скончалась на месте.