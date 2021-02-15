Под Первоуральском женщина погибла под колёсами поезда

На станции Билимбай возле Первоуральска 23-летняя местная жительница попала под колёса товарного состава, который проходил по первому пути, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.
По предварительным данным, девушка попыталась перебежать через железнодорожные пути перед приближающимся составом. Машинист поезда, заметив человека, подал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение, но ввиду близкого расстояния избежать наезда не удалось. От полученных ран девушка скончалась на месте.
«По данному факту следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СКР проводится доследственная проверка. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователя, руководителя отделения криминалистики следственного управления, а также сотрудников транспортной полиции», — сообщила старший помощник руководителя ведомства Наталья Шандровская.