Под Первоуральском заснувший за рулём водитель устроил массовое ДТП

Сегодня около 14:00 на подъезде к Первоуральску в районе стелы «Европа — Азия» автомобиль Toyota Corolla вылетел на встречную полосу, врезался в грузовой ГАЗ, который от удара опрокинулся, а затем столкнулся с автомобилями Toyota и Mitsubishi, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, инцидент произошёл из-за 50-летнего водителя Corolla, который уснул за рулём.

«Водитель Toyota Corolla имеет стаж управления 32 года. Он возвращался с работы из Екатеринбурга в Первоуральск. Сам водитель не отрицает, что уснул во время движения. В момент ДТП в автомобиле он был один», — сообщили в ГИБДД.

Прибывшие на место ДТП медики осмотрели участников аварии, госпитализация не потребовалась. Сотрудники ГИБДД продолжают работу на месте аварии, уточняют обстоятельства происшествия. Движение на участке, где произошло ДТП, затруднено, работают регулировщики.