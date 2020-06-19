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Под Первоуральском заснувший за рулём водитель устроил массовое ДТП

19.06.2020 16:18
Под Первоуральском заснувший за рулём водитель устроил массовое ДТП

Сегодня около 14:00 на подъезде к Первоуральску в районе стелы «Европа — Азия» автомобиль Toyota Corolla вылетел на встречную полосу, врезался в грузовой ГАЗ, который от удара опрокинулся, а затем столкнулся с автомобилями Toyota и Mitsubishi, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, инцидент произошёл из-за 50-летнего водителя Corolla, который уснул за рулём.

«Водитель Toyota Corolla имеет стаж управления 32 года. Он возвращался с работы из Екатеринбурга в Первоуральск. Сам водитель не отрицает, что уснул во время движения. В момент ДТП в автомобиле он был один», — сообщили в ГИБДД.

Прибывшие на место ДТП медики осмотрели участников аварии, госпитализация не потребовалась. Сотрудники ГИБДД продолжают работу на месте аварии, уточняют обстоятельства происшествия. Движение на участке, где произошло ДТП, затруднено, работают регулировщики.

Фото: управление ГИБДД по Свердловской области
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