Под Первоуральском выросла площадь пожара, из-за которого в Екатеринбурге был сильный смог

Под Первоуральском выросла площадь природного низового пожара, из-за которого в Екатеринбурге был сильный смог, сообщает департамент информационной политики.

На данный момент площадь горения составляет 60 гектаров, в то время как утром ГУ МЧС по Свердловской области сообщало, что площадь возгорания составляет 40 гектаров, при этом уточнялось, что за сутки она не увеличилась.

В департаменте добавили, что пожар средней интенсивности: огонь горит небольшими очагами в отдельных труднодоступных болотистых частях леса. Угрозы населению и постройкам нет, на месте работают 36 человек личного состава и 8 единиц техники, в том числе задействованы 2 болотохода.

Напомним, о пожаре стало известно днём 17 августа. Была угроза распространения пожара на санаторий-профилакторий «Озеро Глухое» и коллективный сад «Мирный». Вокруг сада и санатория-профилактория произведена опашка в общей сумме длиной около трёх километров, шириной два метра. Также было принято решение эвакуировать гостей и персонал из санатория-профилактория «Озеро Глухое». Собственники санатория вывозили постояльцев на автобусах. Иногородних постояльцев санатория расселяли на других объектах, принадлежащих ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург». Из-за пожара вечером 17 августа и утром 18 августа в Екатеринбурге был сильный смог.