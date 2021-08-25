Под Первоуральском обнаружили новый природный пожар, огонь быстро распространяется

Под Первоуральском разрастается ещё один лесной пожар, со ссылкой на местных жителей пишет E1.ru. Информацию подтверждают в МЧС, сообщение о возгорании спасатели получили в 15:45.

«Поступила информация о возникновении нового очага природного пожара в Первоуральском городском округе в районе деревни Хомутовки. Существует угроза перехода огня на садовое товарищество № 82. Происходит горение сухой травы на поле. Пожар переходит на лесной массив. Порывы ветра и сухая жаркая погода способствуют быстрому распространению огня», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожарные защищают от огня садовое товарищество. На место тушения вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России, там уже работают 36 человек, 12 единиц техники.

Накануне вечером из-за сильного пожара на горе Волчихе перекрывали Пермский тракт под Ревдой. Предположительно, причиной пожара стал человеческий фактор — волонтёры после пожара нашли кучу обгорелых шин, они полагают, что с этого места и начался пожар.