Под обвал льда на камчатском водопаде попали четыре туриста, один из них погиб

В Камчатском крае на Вилючинском водопаде ледяная глыба рухнула на туристов. Один человек погиб. Ещё трое, в том числе ребёнок, пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти региона и МЧС России. Состояние ребёнка оценивается как тяжёлое, мужчина и женщина получили незначительные травмы.

Спасатели планируют полностью расчистить обвал, «чтобы убедиться, что больше никто не пострадал». Следственное управление СК России по Камчатскому краю начало проверку по факту происшествия.

Вилючинский водопад, расположенный у подножья одноимённого вулкана, является одним из самых популярных туристических мест Камчатки.