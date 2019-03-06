Под Новоуральском Nissan вылетел с трассы и перевернулся (ВИДЕО)

Днём 6 марта на Серовском тракте недалеко от Новоуральска произошло ДТП, в котором Nissan вылетел с трассы и перевернулся, пишет E1.ru. У машины помяты крыша, капот, дверь, а также выбито заднее стекло.

За рулём автомобиля оказалась студентка, торопившаяся на сдачу экзамена. После ДТП девушка позвонила своему отцу, который приехал за её машиной вместе с эвакуатором.

По его словам, девушка за рулём около двух лет, кроме этой машины, ездит на «Патриоте» и даже на КамАЗе.

Дождавшись отца, девушка поспешила уехать на экзамен. Поставить машину на колёса усилиями нескольких мужчин не удалось. Приехавший эвакуатор подцепил к автомобилю трос, протянув его через деревья.

В ГИБДД по Свердловской области рассказали, что к ним информация о ДТП в этом месте пока не поступала. Возможно, пострадавшая не стала вызывать инспекторов.