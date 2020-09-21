Под Новоуральском мужчина на тракторе превратил иномарку в груду металла (ВИДЕО)

В посёлке Калиново рядом с Новоуральском местный житель из мести с помощью трактора превратил старую Daewoo Nexia в груду металла, пишет E1.ru.

Видеозапись инцидента опубликовали в паблике «Шепот улиц | Новоуральск». На кадрах, снятых, вероятнее всего, владельцем машины, видно, как водитель трактора, которого зовут Дмитрий, не спеша таранит иномарку ковшом и переворачивает её. В это время у машины горят задние фары и срабатывает сигнализация. Во время съёмки хозяин машины громко кричит, матерится и просит Дмитрия прекратить ломать автомобиль, однако тот не останавливается и продолжает уничтожать иномарку.

Автор записи утверждает, что водитель трактора Дмитрий — сын местного предпринимателя Однораленко. Дмитрий якобы мстит своему подчинённому Николаю, который работал водителем, и уничтожает его иномарку.