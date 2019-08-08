Под Новороссийском туристический автобус упал с обрыва, три человека погибли (ВИДЕО)

Под Новороссийском столкнулись туристический автобус и два автомобиля, после ДТП автобус упал с обрыва, со ссылкой на источник пишет «Интерфакс».

По его данным, спасатели извлекли тела двоих детей и одного взрослого. Остальные пострадавшие оказались заблокированы в искорёженном автобусе.

Как передаёт «Интерфакс», в ДТП попал туристический автобус санатория «Эллада», принадлежащий Федеральной налоговой службе. По последней информации, он столкнулся с двумя легковушками. По данным телеграм-канала 112, высота обрыва, откуда сорвался автобус, около десяти метров. По неподтверждённой информации, туристы возвращались из Абрау-Дюрсо в сопровождении экскурсовода. По данным Mash, в автобусе находились дети.

Сначала поступала информация о четырёх погибших, но одного ребёнка, считавшегося погибшим, удалось реанимировать, передаёт ТАСС со ссылкой на МЧС России. Позже глава Новороссийска Игорь Дяченко рассказал, что все погибшие в ДТП — пассажиры легковушки, это женщина и двое несовершеннолетних. 45-летний водитель автомобиля госпитализирован, его состояние оценивается как средней тяжести. Чиновник уточнил, что в больницах города находится 41 человек.

«Все пострадавшие доставлены в Первую городскую больницу. На данный момент это 41 человек. Из них 12 детей. Медики работают в режиме чрезвычайной ситуации. Для усиления медицинских бригад в больницу съехались врачи и медсёстры медицинских учреждений города», — написал Дяченко в Instagram.

На месте ДТП организован оперативный штаб, в котором работают спасатели, медики, пожарные и полиция.

По факту аварии СУ Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). В ГИБДД и МВД причиной аварии предварительно назвали столкновение Touareg и автобуса.