Под Нижним Тагилом задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в убийстве бомжа

Следователи Пригородного района Нижнего Тагила расследуют убийство мужчины без определённого места жительства. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области, местного жителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 19 марта 2022 года в квартире дома на улице Октябрьской в селе Мурзинка под Нижним Тагилом было обнаружено тело 70-летнего нигде не работающего мужчины, не имеющего постоянного места жительства. Судмедэкспертиза установила, что он скончался от тупой травмы груди. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Им оказался ранее судимый неработающий мужчина.

«Подозреваемый допрошен, в ближайшее время планируется предъявить задержанному соответствующее обвинение и выполнить с его участием ряд иных процессуальных действий», — прокомментировали в Следственном комитете.

Обстоятельства и причины преступления выясняются.