Под Нижним Тагилом за 90 млн отремонтируют двухкилометровый участок Серовского тракта

В 2021 году дорожные службы отремонтируют участок в 1,81 км Серовского тракта в районе Нижнего Тагила, со ссылкой на документацию на сайте госзакупок пишет E1.ru.

Капитальный ремонт должен начаться 1 июня, а закончиться — 25 сентября. Стоимость контракта — 90 448 978 рублей.

Часть Серовского тракта в районе Невьянска уже начали ремонтировать — с 17 августа этого года по 20 сентября 2022 года там будет ограничено движение. За ремонт участка длиной 2,419 км заплатят больше 155 миллионов рублей.