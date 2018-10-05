Под Нижним Тагилом «Волга» сбила 9-летнего велосипедиста

В селе Бызово под Нижним Тагилом автомобиль ГАЗ-31105 сбил 9-летнего велосипедиста. ДТП произошло вечером 4 октября возле дома № 27 по улице Рябиновой. По данным отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, за рулём «Волги» находился 59-летний житель села Черемисское. В результате наезда ребёнок получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован в ЦГБ № 1.

«Мама пострадавшего ребёнка пояснила сотрудникам ГИБДД, что отпустила сына гулять вместе с четырёхгодовалой сестрой и их местонахождение во время прогулки не контролировала. По данному факту сотрудниками по делам несовершеннолетних проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры к законным представителям несовершеннолетнего велосипедиста», — рассказали АН «Между строк» в полиции.