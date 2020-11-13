Под Нижним Тагилом водителя тягача насмерть придавило упавшим тралом

Следственным отделом по Пригородному району проводится доследственная проверка по факту несчастного случая, который произошёл накануне, 12 ноября, в деревне Бродово. Установлено, что 52-летний водитель тягача находился сзади транспортного средства во время погрузки экскаватора.

«В это время одна из сходней (аппарель) трала, по которой осуществляется погрузка, по неустановленной пока причине упала на водителя. В результате мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе СК по Свердловской области.

В настоящее время проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.