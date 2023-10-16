Под Нижним Тагилом водитель легковушки протаранил забор и скрылся с места ДТП 

В субботу в селе Николо-Павловское водитель ВАЗ-2107 снёс забор на улице Сосновой. Вместе с пассажирами он скрылся с места ДТП, бросив разбитую машину, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

«Сотрудники ГИБДД приехали на место происшествия, но никого уже не было. Данная машина не местная. Её забрали на эвакуаторе на штрафстоянку. В салоне присутствует стойкий запах алкоголя», — поделился информацией очевидец.

«В субботу около 13 часов в Николо-Павловском произошло ДТП. Неустановленный водитель автомобиля ВАЗ-2107, двигаясь в прямом направлении по улице Сосновой, у дома № 54 не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на препятствие — заборное ограждение, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавших нет. В отношении неустановленного водителя возбуждено административное расследование по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ», — рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».