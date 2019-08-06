Под Нижним Тагилом водитель «десятки» погиб после столкновения с лесовозом

Вечером 5 августа под Нижним Тагилом на 176-м километре Серовского тракта в ДТП погиб 31-летний водитель ВАЗ-2110. По данным ГИБДД, мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в лесовоз МАЗ.

«ВАЗ двигался со стороны Нижнего Тагила в сторону Чусового и на участке дороги, где идёт ремонт и стоят соответствующие дорожные знаки, в том числе ограничение скоростного режима до 50 км/час, не выбрал безопасную скорость. Он не справился с управлением, допустил занос и выехал на встречную полосу, где столкнулся с МАЗом, который ехал из Серова в Екатеринбург», — пояснили в ведомстве.

Уточняется, что погибший был из Пермского края. Мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности, хотя неоднократно привлекался за это нарушение к административной ответственности.

По словам водителя грузовика, легковушка двигалась с большой скоростью, машину стало крутить и вынесло на встречную полосу задней частью. Пытаясь уйти от столкновения, водитель МАЗа принял вправо, но избежать аварии не удалось.