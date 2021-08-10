Под Нижним Тагилом ВАЗ врезался в столб. Не пристёгнутый ремнём водитель погиб на месте

9 августа около 23:30 под Нижним Тагилом возле села Краснополье произошло ДТП, в котором погиб 33-летний мужчина, рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД.

Инцидент произошёл на 28-м км автодороги Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск. Водитель ВАЗ-21102, следуя по улице Горной в селе Краснополье, выехал с дороги и врезался в электроопору, после чего машина опрокинулась. Пострадавший при этом не был пристёгнут ремнём безопасности. В результате происшествия мужчина от полученных травм скончался на месте.

В ГИБДД отметили, что водитель имел 7 лет стажа управления транспортным средством. За последний год он 10 раз привлекался к административной ответственности за несоблюдение ПДД. В основном нарушения связаны с несоблюдением скоростного режима и непристёгнутым ремнём безопасности.