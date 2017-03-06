Под Нижним Тагилом ВАЗ-2112 вылетел с трассы и перевернулся

Вчера, 8 марта, около полудня на 18-м километре автодороги Нижний Тагил – Нижняя Салда ВАЗ-2112 под управлением 26-летней женщины вылетел с трассы и перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки получила травму головы и была госпитализирована. Пассажирка «двенадцатой» отделалась ушибами и ссадинами.

В минувший вторник на пересечении улиц Серова и Красноармейской столкнулись Toyota Celica и Nissan Qashqai. По предварительной версии, водитель спорткара, совершая левый поворот, не предоставил преимущество в движении кроссоверу. После удара внедорожник протаранил железный забор строительной площадки. Как заявили АН «Между строк» в отделении пропаганды ГИБДД, обошлось без пострадавших.

Агентство новостей «Между строк»

ФОТО: отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, TagilCity.ru

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