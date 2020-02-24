Под Нижним Тагилом в столкновении «Оки» с иномаркой пострадала двухлетняя девочка

24 февраля под Нижним Тагилом столкнулись «Ока» и Nissan Almera. В результате ДТП пострадали двухлетняя пассажирка иномарки и водитель отечественной малолитражки.

По данным отдела пропаганды ГИБДД, столкновение произошло в 10:50 на 164-м км трассы Екатеринбург — Серов. 47-летний мужчина за рулём «Оки» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Nissan Almera под управлением 23-летнего водителя, следующего в сторону Екатеринбурга.

В результате ДТП водитель малолитражки получил ушиб мягких тканей головы, ссадину левой кисти, повреждение связочного аппарата левого плечевого сустава. После осмотра медиками он был отпущен домой. Двухлетняя пассажирка иномарки получила ссадину подбородка, ребёнок также был отпущен после осмотра врачей.