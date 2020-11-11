Под Нижним Тагилом в результате лобового ДТП погиб 28-летний водитель

Днём 11 ноября на трассе Екатеринбург — Серов произошло лобовое ДТП. В результате аварии погиб 28-летний водитель, ещё один человек получил серьёзные травмы.

Авария произошла около 12 часов дня под Нижним Тагилом, на 221-м км автодороги. Как рассказал АН «Между строк» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, по предварительным данным, 28-летний водитель ВАЗ-2113 не справился с управлением, после чего машина вылетела на встречную полосу и врезалась в Chevrolet Aveo, за рулём которого был 29-летний мужчина. От полученных травм водитель ВАЗа скончался на месте.

«Несовместимые с жизнью ранения получил гражданин Лянтин, находившийся за рулём отечественного авто. Представители МВД выяснили, что он житель Кушвы. Его водительский стаж составляет 6 лет. Второй участник ДТП — гражданин Макух, житель Лесного. Врачи предпринимают необходимые меры, чтобы спасти его жизнь. В момент удара пассажиров в салонах транспортных средств не было», — заключил Валерий Горелых.

Водителя Chevrolet доставили в Нижнетуринскую городскую больницу. Врачи диагностировали у него переломы бедра и стопы и другие травмы. Обоих водителей проверят на наличие в крови алкоголя и наркотиков.