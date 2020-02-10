Под Нижним Тагилом в пожаре сгорели двое мужчин из-за курения в нетрезвом виде

В ночь на 10 февраля произошёл пожар в посёлке Новоасбест под Нижним Тагилом. Погибли двое мужчин. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении в нетрезвом виде.

Как пишет ИА «Все новости», обоим погибшим было по 62 года. Один из них был хозяином сгоревшего дома, личность второго устанавливается.

Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу 2-й Тагильский переулок поступило на пульт диспетчера около 3 часов ночи. На площади 108 квадратных метров сгорели надворные постройки, баня и жилой дом. Из-за вероятности дальнейшего распространения огня пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1 БИС. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, четырнадцать человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина посёлка Новоасбест.