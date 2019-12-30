Под Нижним Тагилом в пожаре погибли два человека

29 декабря около 9 часов утра на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре в 5-квартирном деревянном доме на улице Пушкина в посёлке Уралец. На место ЧП выехали 2 единицы спецтехники и 11 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина посёлка. При разборе сгоревших конструкций спасатели обнаружили тела двух мужчин: 33-летнего хозяина квартиры и его гостя, личность которого устанавливается.

«Известно, что накануне пожара хозяин квартиры вернулся из леса с двумя друзьями, впоследствии один из них уехал. По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении одного из погибших», — пояснили в отделе надзорной деятельности МЧС.

По факту пожара проводится проверка.