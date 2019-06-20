Под Нижним Тагилом в пожаре погиб пенсионер

Утром 20 июня в деревне Шиловка под Нижним Тагилом в огне погиб 68-летний мужчина. Сообщение о возгорании в частном жилом доме на улице Кирова поступило в 05:47. На место выезжали четыре единицы спецтехники и восемь человек личного состава. При разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело отца хозяйки дома.

«Пожар начался ночью, однако обнаружили его только утром, когда жители села стали выходить из домов, направляясь на работу. К тому времени дом уже горел открытым пламенем. Погибшего обнаружили в коридоре, возле кухни, в которой, по-видимому, и возник пожар. Дознаватели предполагают, что, проснувшись в задымлённом помещении, мужчина пытался эвакуироваться через дверь, но безуспешно. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электроприбора: в сгоревшем доме обнаружено два обогревателя, один из них — на кухне, в месте расположения очага пожара. Соседи погибшего рассказали, что мужчина не топил печь, для поддержания тепла в доме использовал электрические обогреватели», — рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности.